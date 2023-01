Rouainia FAYCEL

Ingénieur en génie civil option constructions civils et industrielles promotion 1997 de nationalité algérienne ; spécialiste en renforcements des capacités des ouvrages endommagées par les catastrophes naturelles ; Conseiller technique au Ministère de l’intérieur et des collectivités locales"WILAYA de SOUK-AHRAS". fondateur et président du réseau des ingénieurs chercheurs

fondateur et président de l'union pour le développement communautaire SOUK-AHRAS je suis aussi :

1-premier responsable de la mise en œuvre et ordonnateur du projet « espace d’appui à la création d’entreprise avec l’approche genre » financé par le fond canadien d’initiative local et l’agence espagnole de coopération internationale.

2- premier responsable de la mise en œuvre et ordonnateur du projet « espace d’appui à la création d’entreprise pour jeunes » financé par le programme MATRA/KAP pays bas

3- premier responsable de la mise en œuvre et ordonnateur du projet « réseau local pour le développement communautaire et durable » financé par l’union européenne et l’agence de développement social

4- formateur en gestion et organisation des chantiers avec la chambres de l'Artisanat et des Métiers de la wilaya de SOUK-AHRAS

5-formateur en gestion et organisation des projets de construction avec la délégation d'ordre des architectes de la wilaya de SOUK-AHRAS

5- j ai participé aussi au programme de reconstruction de la wilaya de Boumerdès après le séisme du 21/05/2003



Qualifications principales:



- Conduite de missions d’audit et de diagnostic en ingénierie de la construction ;

- Bonne connaissance des lois de la construction et de l’urbanisme ;

- Bonne connaissance du code des marchés publics;

- Bonne connaissance de la réglementation parasismique et de la construction ;

- Initiation et formation aux méthodes d’approche participative ;

- Maîtrise des principes et méthodes GCP (Gestion de Cycles de Projets) ;

- Maîtrise des principes et méthodes GANTT et PERT

- Formulation de projets de développement ;

- Bonne expérience au niveau des enquêtes de terrain

- Gestion financière et physique des projets de développement de coopération international ;

- maitrise des principes du business plan

- auteur de trois livres (guide de cadre associatif ; le développement avec l’approche genre ; Guide de création d’entreprise)

- maitrise parfaite des principes de la comptabilité

- maitrise parfaite des principes de la communication

- maitrise parfaite des principes de la GRH

- maitrise parfaite de logiciel Photoshop CS5

- maitrise parfaite de logiciel MSPROJECT & GANTT PROJECT

- maitrise parfaite de logiciel COREL DRAW

- maitrise parfaite de logiciel AutoCAD Structural Detailing

- maitrise parfaite de logiciel JASC PAINT SHOP PRO

- maitrise parfaite de logiciel google SKETCHUP 3D

- maitrise parfaite de logiciel freemind

-maitrise parfaite de logiciel mindmanager2012

- maitrise parfaite de logiciel vue 9

- webmaster des sites d'inetrnet :

www.assudc.e-monsite.com

www.ong2.e-monsite.com



Mes compétences :

Gestion

Ingénierie