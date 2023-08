Roxane BURONFOSSE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER



Contrôle de Gestion : Elaboration de budgets, Suivi des marges, Prévisionnel de trésorerie et analyse du réalisé



Comptabilité : Supervision des opérations comptables, Analyse des comptes, Tableaux analytiques et prévisionnels, Opérations au Capital



Finance : Business plan, Montage des dossiers d'emprunts, Négociations bancaires



Social : Recrutement, Entretiens RH, Gestion disciplinaire, Relations sociales, Encadrement de l'administration du personnel, Garante du respect du droit social, Cycle de paie



Juridique : Conduite d'opérations de restructurations (acquisitions, fusion, APA, TUP), Rédaction et/ou contrôle de contrats commerciaux, Gestions des litiges, Montage et suivi des dossiers contentieux, Travail étroit avec des avocats