Roxane CHAN PAO

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle, je vous accompagne dans vos conduites de projets. Passionnée du numérique, je suis très orientée vers les nouveaux médias et les techniques de communications liées aux évolutions du marché (méthode Agile, projet, cahier des charges fonctionnel...). La satisfaction client est au coeur de mes préoccupations, ainsi que la réussite de l'équipe. Spécialiste du marketing opérationnel, je suis également capable de créer vos supports graphiques et de parler le langage technique de vos collaborateurs. Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Commerce

Chef de produit

Communication

Rédaction

Gestion grands comptes

Marketing

Marketing relationnel

Réseaux sociaux professionnels

Commerce international

Réseaux sociaux

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

Conseil commercial

Evènementiel et logistique

Gestion de la relation client

Management

Conduite de projet

Méthode agile

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges