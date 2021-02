Roxane MAURY

Directrice Générale de la Société DroXcom.

DROXCOM est une agence Conseil en Communication & Marketing, en Stratégie Commerciale et Organisation d'évènements.



Directrice Générale du Run Féminin Tour.

Le Run Féminin Tour est un concept unique en France, un circuit du cœur dédié aux femmes et aux Pitchouns. Plusieurs milliers de femmes et d'enfants y participent chaque année :

L'Arcachonnaise, 9ème édition le 20 mai 2018

La Toulousaine, 15ème édition le 01 juillet 2018.

La Bordelaise, 16ème édition le 23 septembre 2018.



Mes compétences :

Sport

Stratégie d'entreprise

Stratégie web

Événementiel féminin

Commerciale

Evénementiel/

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Email marketing

Consultant

Événementiel sportif

Prospection

Salons congrès manifestations

Référencement naturel

Développement commercial