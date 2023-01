Roxane PAPIN (PIERSON)

Diététicienne Nutritionniste et forte d'une expérience de huit ans en tant que cuisinière, j'allie ces deux passions dans l'exercice de mon métier. Je suis installée en cabinet à la maison de santé pluridisciplinaire pédiatrique de Tresses. Je pratique également des consultations à domicile sur Saint Germain du Puch.



Je suis également salariée dans la prestation de santé à domicile où je réalise la coordination et le suivi de patients sous nutrition artificielle à domicile.



Par ailleurs, j'ai pour partenaire Smardiet, une plateforme qui met en relation des professionnels diplômés de diététique et des patients désirant apporter des changements dans leurs habitudes alimentaires. Cela concerne aussi bien le rééquilibrage alimentaire que le suivi d'un régime thérapeutique.



En parallèle, j'ai créé une deuxième activité "La cuisine Santé de Roxane" en proposant des cours de cuisine dans le secteur de Bordeaux rive droite, Entre-deux-mers et Libournais. Cette cuisine se veut créative, diététique en travaillant de préférence des produits français et surtout des produits de saison.



Je réalise également des accompagnements pour les restaurateurs désireux de mettre en place une carte de restaurant diététique et/ou adaptée à des intolérances/allergies alimentaires ou régimes spécifiques (sans gluten, végétarien, vegan, ...).



A l'écoute d'opportunité : partenariat, travail salarié à temps partiel, ...



