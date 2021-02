Royal KIDS (PAULA CASTRO)

Royal Kids est une crèche et foyer de jour située à Belair, Luxembourg, qui accueille les enfants de 2 mois à 12 ans de 6h30 à 19h30. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée déducateurs, aide-éducateurs, naturopathe, masseuse, diététicienne, entre autres et multilingue (parlant luxembourgeois, allemand, français, anglais et portugais) qui travaille quotidiennement pour linclusion et le bien-être de vos enfants. La crèche est lendroit où chaque enfant fait ses premiers pas dans la vie et il est bien connu que les premières années de son existence sont les plus déterminantes au niveau de son développement. Il est donc primordial de le faire évoluer dans une structure sécurisante et professionnelle afin de faciliter leur entrée dans lenseignement fondamental.