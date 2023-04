Ruben CORDEMY

Etudiant en cours de validation d'un Master 1 d'expert informatique et systèmes d'information, et spécialisé en systèmes et réseaux, je suis actuellement à la recherche d'une alternance pour mon année de M2.



Mes compétences :

VMware

Gestion de projet

Microsoft Office

VoIP

Réseaux informatiques & sécurité

Systèmes d'exploitation PC (Windows, Linux)

Virtualisation

Microsoft Windows Server

Administration système

Administration réseaux

Cisco ASA

Microsoft Exchange

GLPI

Switch HP

DNS

DHCP

Active Directory