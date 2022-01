Ruby VILLAR-DOCUMET

Psychologue et psychoneurothérapeute. Expertise scientifique et expérience clinique de plus de 25 ans, avec une grande palette thérapeutique pour des choix de traitement personnalisés. Experte en Neurofeedback et neuroscience clinique.



Ma pratique se veut : humaine, déontologique, évolutive, efficace et avant-gardiste.

Ma palette de solutions thérapeutique intègre : lHypnose, la Thérapie Psychique, la Thérapie Cognitive Comportementale (TCC), la Thérapie Psychanalytique, la Thérapie Psycho-corporelle... ainsi quune approche dynamique, des Neurosciences Cliniques « La Neurothérapie par Neurofeedback Scientifique ».