Ruddy VUKOVIC

Mon profil atypique, et mes 20 ans d'expériences dans le commercial m' ont permis d'améliorer mes compétences de persuasion.

J'ai pu développer des facultés d'empathie qui m'ont permis de m'adapter à tous les milieux professionnels dans lesquels je suis passé, de m'aguerrir sur le développement de mon portefeuille clients, le suivi, et la fidélisation de mes clients, ainsi que la réactivité à toute demande.



Je suis constamment en recherche d'amélioration personnelle, et collective, je mets ma créativité au service de ma société afin d'augmenter notre productivité.



C'est dans ce sens que j'ai pu participer au renouvellement de l'image, par la produits marketing et de communication.



Ayant des objectifs personnels très élevés, j'ai su me hisser comme meilleur vendeur dans toutes les expériences professionnelles, tout en gardant des bases de relations commerciales basées sur la confiance.





Compétences :



Autonomie

Perfectionniste

Esprit d équipe

Serviable

Adaptabilité

Polyvalence

Persévérance

Maîtrise de l'outil informatique



Présentation de produit

Argumentation

Tenu de portefeuille clients

Suivi des appels d'offres

Prospection commerciale BtoB & BtoC

Création de supports commerciaux nouveaux en tout genre ( vidéo, plaquettes commerciales, mailing, logo, QR code...)



Tenu de boutique/stand

Fidélisation de la clientèle BtoC



Logiciels en ligne :

sendinblue

Powertoon

play play

Wix

Google Forms