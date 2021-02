Rudolph RUBAN

Je suis responsable du développement commercial, marketing, de la relation client, et du développement des nouveaux marchés commerciaux d'un GARAGE PREMIUM RENAULT NISSAN INFINITI DACIA.



Nous sommes spécialisés dans la commercialisation de véhicules neufs mais aussi dans les recherches personnalisée pour la voiture de vos rêves ou de vos besoins...

Une envie,une question, un besoin, contactez moi



Pour les loisirs,

je suis passionne par l'informatique, l'automobile, je suis motard, et très gros utilisateur du web depuis 1994.

Ancien Militaire, et technicien informatique.

Ancien de France Télécom, Orange ADSL



Mes compétences :

Commercial

Conseil aux entreprises

Assurance

Moto

Automobile

Informatique

Assurance vie

Vtt

Voile

Veille technologique