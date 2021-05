Rudy GOSSIN

MES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Webmastering :



- Création et modération de sites internet, blogs et forums.

- Utilisation des logiciels : Dreamweaver, Wordpress, Dotclear, SMF.



Audio-Vidéo :



- Montage vidéo (Première pro), réalisation de plusieurs reportages, interviews et couvertures dévénements pour StreetReporters.net.

- Sonorisation de concerts et soirées.

- Création son et lumière pour lOpérette « Les Parisiens ».



Animation :



- Direction dune équipe danimation.

- Encadrement de centres de vacances.

- Organisation dévénements culturels.



Informatique :



- Suite office, Photoshop, Lightroom, InDesign.

- Maintenance informatique, gestion de réseau.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Communication

Internet

Community management

Rédaction

Web

Marketing

Photographie de produits commerciaux

Administration web