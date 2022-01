Rudy LEVIER

Diplômé d'un titre de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique, à la recherche un poste de logisticien, dans la région de Saint Nazaire... A VOS PROPOSITIONS !!!



Mes compétences :

Planifier les activités logistiques à partir des volumes prévisionnels

- Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques

- Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de

lexploitation logistique, y compris en anglais

- Rationaliser lagencement des zones logistiques et

limplantation des produits

- Effectuer une étude de faisabilité technique et

économique dun projet logistique

- Élaborer des procédures de travail adaptées aux

activités logistiques