Rudy ONQUIERT

Mechatronics Engineer with more than 12 years of experience in industrial automation and control systems, driving and project management, design and development of automated systems. Proven competence in architecture and implementation of creative solutions, management and problem solving for new systems. Business management abroad on new facilities.



Ingénieur mécatronique avec plus de 12 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle et les systèmes de contrôle, le leadership et la gestion de projet, la conception et le développement de systèmes automatisés. Compétence éprouvée en architecture et implémentation de solutions créatives, de gestion et de résolution de problèmes pour de nouveaux systèmes. Gestion de chantier à l'étranger sur de nouvelles installations.



COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



Gestion d'entreprise



- Client / Fournisseurs Prospection, estimation,

- Gestion de projet,

- Planification et suivi de la date limite,

- Analyse des besoins des clients et définition des spécifications techniques,

- Gestion du personnel,

- Suivi de diverses entreprises pour des réalisations internationales,

- Contrôle des coûts.



Automatisation et développement du contrôle commande



- Analyse des nouvelles exigences dans le domaine des systèmes d'automatisation,

- Définition des architectures logicielles,

- Programmation et développement PLC et HMI,

- Définition des réseaux,

- Régulation PID,

- Installation, mise en service et dépannage (international),

- En charge de l'étude et de la conception des pièces électriques et d'automatisation,

- Consultation et aide pour les membres de l'équipe dans la résolution de problèmes inhabituels,

- Rédaction de documents techniques,

- Formation du personnel (international).



Mes compétences :

Automatisme

Mécatronique

Vijeo designer

Microsoft powerpoint

Studio 5000

Microsoft word

Factory talk studio

Proface

Gestion de projet

Management

Crimson

Catia

Simatic wincc flexible

Step7

Solidworks

Commissioning

Somachine

Rockwell

Scada

Schneider

Unity pro

Omron

Microsoft excel

Gp pro ex