Mes qualités dans la vie de tout les jours?

Ma personnalité :

C'est ce qui me différencie des autres personnes (accepter ses points forts comme les faibles).

Pour un vendeur, c'est là son principal outil, ne dit-on pas qu'il faut commencé par se vendre soi-même? N'est-ce pas au travers de l'homme de vente que le client perçoit l'entreprise, ses produits, ses services ?

Mon enthousiasme :

L'enthousiasme est une sorte de passion communicative, il induit chez les autres un phénomène similaire, il entraîne l'adhésion. Je ne parle pas d'enthousiasme forcé! Cet enthousiasme la se sentira et n'a aucun effet sur l'interlocuteur!!!!

Ma persévérance :

C'est ma ténacité dans l'effort qui fait que je m'accroche à toutes les affaires à partir du moment ou j'ai décidé de les mettre dans mon collimateur.

Organisé, méthodique :

Il faut savoir concilier quantité et qualité dans la vente, il faut trouver le temps de tout faire et le faire bien.

Bref, psychologue, compétent, gagneur, optimiste, loyal.. Tout ceci fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui et me pousse à continuer dans mon ascension.



Plus d'info, prenez contact avec moi. Voici mon adresse mail : rudy.payen@hotmail.fr



Mes compétences :

Communication

Commercial

Responsable commercial

Responsable

Recrutement

One shot