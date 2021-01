Rudy SEREMES

18 années passées dans le monde de la technologie informatique riches d'une expérience évolutive et mutualisée, aussi bien opérationnelle que fonctionnelle, Je vous offre mes services avec mes qualités relationnelles, mon autonomie et mon sens des responsabilités et ma capacité d'adaptation seront mes principaux atouts.



Mes compétences :

Pack office

Unix / postgreSQL / Oracle

Administration Vtom

Gestion de projet

production

Gestion relation client

Management

Infogérance

capacité d'adaptation et de synthèse

Force de proposition

Autonomie