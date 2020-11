Ruth Leatitia NGAMBO

Je suis une jeune fille dynamique, toujours en quête de nouvelles compétences et ayant une forte capacité organisationnelle,une aisance relationnelle, un esprit d’équipe ainsi qu'une grande ouverture d'esprit.

je reste a l’écoute de toute opportunité liées a mon domaine de compétence.



Mes compétences :

Conception et Modélisation d'application avec MERI

Création et manipulation des bases de données MYSQ

Notions en marketing digital(stratégie et création

Administration système avec Windows Server 2012

Architecture logicielle

Création et manipulation des bases de données SQL

Conception et Modélisation d'application avec UML