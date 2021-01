Je suis tout juste diplômé d'un bachelor d'animation 2D. Je me suis spécialisé en compositing et animation 2d.

J'ai aussi eu l'occasion de travailler comme réalisateur sur mon film de fin d'année. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en compositing. Je suis capable d'utiliser un bon nombre de logiciels d'infographies et d'animations. Je peux m'adapter aux différents besoins d'une production.