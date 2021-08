Responsable Santé Sécurité au Travail & Environnement



En poste chez SICAREV Migennes depuis le 1er août 2018.

SICAREV est une entreprise du secteur agroalimentaire avec pour activité l'abattoir, la découpe, le désossage et la transformation en produit élaboré des viandes bovines et ovines.



Je suis actuellement en charge des missions suivantes:

Sécurité:

- amélioration des conditions de travail général

- prévention des risques professionnels

- mise à jour du DUER

- suivi des formations règlementaires (caces, sst, habilitation électrique, équipier de première intervention guide et serre fil)

- suivi des accidents de travail

- suivi du plan d'action sécurité

- conseil sécurité au suivi des projets

- suivi du registre sécurité

- mise à jour de la fiche entreprise

- Risque chimique

- coordination des entreprises extérieures

- gestion du SSI site (centrale incendie)

- contrôle règlementaire des appareils de levage (suivi des VGP)

- suivi des conformités machines

- participation aux réunions CSSCT

- réduction des TMS, limitation du port de charges et diminution du bruit



Environnement:

- Gestion des déchets

- gestion et suivi de la station d'épuration des eaux usées (exploitation)

- suivi analytique des rejets

- suivi des tours aéroréfrigérantes

- revue ICPE

- suivi arrêté préfectoral (autosurveillance type SRR + GIDAF & GEREP)

- suivi des consommations énergétiques (eau, électricité et gaz)

- suivi des entretiens des réseaux d'eau







--

Nom: Ryck BOUNGOINDZI

Tel: (0033) 0652774570

Mail: ryckb.rb@gmail.com / ryckb@yahoo.fr



Mes compétences :

Prévisoft

Carl

Qualnet

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

SST

Norme ISO 9001

Electricité

Normes ISO

Gestion de la qualité

GMAO

Audit sécurité

Norme ISO 14001

mecanique

Sûreté de Fonctionnement

Méthodes de Maintenance

Gestion de projet

Habilitations électrique

Electronique

Electrotechnique

Gestion de la production

OHSAS 18001 + 45001

Métrologie

Thermique industrielle

AMDEC

Thermodynamique

TRS

Mécanique des fluides

PERT

Gantt

Kaizen

SWOT

Gestion des stocks

Lean

Benchmarking

Électromécanique

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

TPM

5S