S.guerfi GUERFI

Je m'appel Salim. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Je vis dans le département du Haut-Rhin en Alsace. Détenteur d'un BTS Force de Vente, je suis issu d'un parcours scolaire et professionnelle résolument tourné vers le commerce et la vente. Mon expérience commerciale est acquise essentiellement dans le domaine de la vente en magasin (informatique, téléphonie et FAI) dans la vente en BtoB (produits industriels textiles) ainsi que dans le marchandisage (grande distribution) J'ai un souhait de franchir un cap professionnel afin d'être préparé en interne à des postes axées essentiellement sur la vente ou la vente/marchandisage (BtoC : surface de vente, BtoB : terrain)

Mes atouts : organisé, méthodique, perfectionniste, imaginatif.



J'ai toujours vécu et travaillé en Alsace, le fait de pouvoir envisager une expérience à l'étranger ne me déplairais donc pas; afin par exemple de parfaire un niveau d’allemand plutôt acceptable.



Recruteurs, si mon profil vous intéresse, voici mes coordonnées :

Tél. 06 47 46 47 41

Mail : salim.guerfi@gmail.com



Salutations.



Mes compétences :

Office

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Merchandising

Administration des ventes

Vente

Football

Téléphonie mobile

B2B

Management