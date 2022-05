S'habou MOHAMEDALI

Titulaire du diplôme d’état d’architecte et d’urbanisme à l’école d’Architecture de Tunis ENAU et d’un MASTÈRE

SPÉCIALISÉ® BIM, CONCEPTION INTÉGRÉE ET CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT ET DES INFRASTRUCTURES à l’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH ENPC / ESTP, je suis arrivé le 09 Novembre 2018 au terme d’un contrat de stage en alternance à Saint-Gobain.

A l’occasion des différentes expériences effectuées, j’ai pu parfaire ma maîtrise sur différentes thématiques telles que l’étude de l’existant, l’étude de faisabilité, les méthodes de conceptions et de recettes. L’occasion m’a été donnée de m’immerger dans l’univers du BIM en participant à la production de contenus de maquettes numériques sous Revit ou encore la création et la gestion de bibliothèques d’objets BIM dans le milieu industriel. J’ai pu ainsi appréhender certaines questions techniques concernant l’organisation, le management, les normes, la législation, le travail collaboratif et me forger une première expérience dans ce domaine.



Mes compétences :

Microsoft Office

3D Studio Max

Revit architecture

AutoCAD

Adobe Photoshop

Modélisation 3D

Modélisation numérique

Autodesk Revit

Solibri

Dynamo

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

SketchUp

V-Ray