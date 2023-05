S.n.p.t Service De Nettoyage Pour Tous MABIALA MC EUDES

La société S.N.P.T Societe de Nettoyage pour Tous est une entreprise familiale créée le 15 juin 2013 enregistre sous le numero de siret 794231522.



S.N.P.T Societe de Nettoyage pour Tous a comme principal objectif d'offrir un service de qualité et une disponibilité sans faille.



Nos compétences sont mises à la disposition des professionnels et des particuliers. Nous intervenons à Bordeaux, autour de son agglomération et dans le département de la Gironde.



NOTRE ENGAGEMENT: Proposer des services de nettoyage de qualité pour tous

Specialise dans l'entretien de fin de chantier, bingalow, bureau, industriel, et particulier nous serons a l'écoute de vos besoins, nous étudierons à vos côtés les solutions les mieux adaptées à vos installations et vos contraintes de nettoyage.

Nous garantissons ainsi une prestation conforme à vos exigences et une optimisation des coûts d'entretien de vos bureaux, locaux industriels et structures immobilières.





Services

Faites appel à un spécialiste du nettoyage pour:

Des prestations pour les professionnels



Bureaux / Salles de réunion et assimilés/ Sanitaires / Moquette

Des prestations pour les copropriétés



Parties communes / Ascenseurs / Escaliers / Paliers

Nettoyage pour les travaux spéciaux



Vous pouvez faire appel à nos services pour le Nettoyage de fin de chantier, la Remise en état de votre habitation avant et/ou après déménagement, le Nettoyage après incident ou sinistre, etc.

Des prestations de nettoyage pour les particuliers



Vous venez d'acquérir une maison ou appartement en piteux état ?

Faites nous confiance pour un nettoyage complet de A à Z !



Structure jeune et dynamique, nous sommes réactifs, rapides et faisons face à tous vos problèmes en matière d'hygiène et de nettoyage !







Mes compétences :

Direction générale