Passionné par le monde du digital et de la création audiovisuelle, ayant

l'esprit créatif et soutenu par mon cursus académique en matière de

management et de l'hospitalité. Dynamique et déterminé, j'exploite mon

savoir-faire en matière de photographie et vidéographie pour apporter

une touche créative à la stratégie marketing basée sur la création de

contenu