Saber RAHMOUNI

ISTQB® Certified Tester, Foundation Level



Domaine de Compétences :



Test et Validation:



• Analyser et évaluer les exigences utilisateurs, les spécifications et les modules

• Participer à la stratégie et à la conception des tests

• Réceptionner les environnements de tests

• Elaborer et mettre en place les outils de tests

• Créer les données de tests, écrire les procédures

• Exécuter les cas de tests, soit manuellement, soit en utilisant des outils d'exécution de tests

• Consigner les résultats de l'exécution des tests

• Participer à l'écriture du rapport de synthèse

• Suivre les anomalies

• Rédiger des plans de test et des scripts ou automates de tests

• Mettre à jour les référentiels de tests

• Proposer et mettre en oeuvre les actions qualité, préventives ou correctives

• Réaliser la revue de tests

• Définition des caractéristiques de la qualité des logiciels et le rôle des tests

• Maîtrise des différentes techniques de test

• Définition et mise en oeuvre des scénarios de test

• Réalisation de rapport d'avancement

• Estimation et planification des tests

• Ecriture des scripts de test



Coordination et Management:



• Etablir ou réviser une stratégie de tests pour le projet

• Estimer les charges et planifier les tests

• Conduire un projet de test

• Suivre et contrôler l'implémentation et le déroulement des tests

• Organiser et effectuer les revues de projet et déterminer si les objectifs ont été atteints

• Évaluer et améliorer les processus

• Evaluer la qualité du produit et clôturer l'opération de tests

• Manager l'équipe de tests en respectant les engagements (coût, délais, qualité)

• Coordonner les relations avec les différents intervenants

• Mise en place des outils de tests et des campagnes de tests

• Rédaction des plans de tests

• Définition des caractéristiques de la qualité des logiciels et du rôle des tests

• Planification des tâches

• Rédaction et présentation des tableaux de bord (résultant de l'éxecution des campagnes de tests)

• Conduite de projet





Mes compétences :

The Certified Tester Foundation Level ISTQB

ISTQB

Test

Informatique

VOIP

VOD

Performance

Testing

SIP

TV Num

PVR

DVB

Set top box

DTT

Timeshift

Access Control

Parental Control

PushVOD

TFS

Test Manager

HPQC

PULLVOD

HeadEnd