Sabine BRIFFAULT

Bonjour à toutes et à tous !



Femme de challenge, passionnée de rencontres et d’horizons divers, réunissant plus de vingt ans d’expérience professionnelle riche en connaissances et méthodologies.

Issue de grandes agences de Communication et d agences en Tourisme d’Affaires et Événementiel, j'ai notamment pour parcours :



. La Création totale du département « Tourisme d’Affaires » d’un groupe d’agences de voyages avec contribution personnelle au C.A

. La Participation à l'évolution du département « Congrès » d’une importante agence de Communication

. Des Missions de grandes envergures réalisées en France et à l’étranger destinées, entre autres, à des clientèles TOP V.I.P provenant de secteurs d’activité variés (industries pharma, automobile, bâtiment, textile, cosmétique...)

. Des réalisations à travers le monde, en partenariat avec les plus talentueux collaborateurs et prestataires de la profession tant pour leur créativité que pour leur fiabilité.

. Une expérience significative en développement commercial



A présent, à votre service pour l'organisation & la réception de vos opérations de communication.



À bientôt !



Mes compétences :

Tourisme

Gestion de projet

Aptitudes commerciales

Supports de communication

Evénementiel

Logistique

Communication