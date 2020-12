Sabine CATTAZZO - EUROLITEX TAPISSIER DECORATEUR

Www.eurolitex.fr

Née en 1984, notre société dépositaire de grandes marques, est aussi créateur, éditeur, et fabricant de tissu d’ameublement.



Autour de Sabine Cattazzo, Roxane et Morgane Mollicone, une équipe expérimentée allie Créativité, Imagination et Savoir-Faire pour donner vie à tous vos projets.



Ces compétences nous permettent de répondre avec précision à toutes les demandes des architectes et de nos clients.



NOTRE EQUIPE

UNE EQUIPE JEUNE, DYNAMIQUE ET COMPETENTE :



L’entreprise est animée par une équipe de personnes motivées par une volonté commune :

Aller plus loin, apporter la qualité du service et des produits, la rapidité d’exécution, la fiabilité, mais aussi le conseil d’un professionnel…

La jeunesse de l’entreprise et de son personnel est un atout, dans une société où la constante évolution des matières et des techniques demande une capacité d’adaptation que nous possédons.



UN CONCEPT CREATIF :



Bien que le travail du tissu puise ses origines dans un passé lointain, il retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse.

Notre objectif est de l’adapter aux besoins et aux critères esthétiques du moment.

C’est dans cette optique que, en plus des techniques traditionnelles de l’Ameublement, nous nous sommes dotés de moyens à la hauteur de nos ambitions, de vos projets ou même de vos rêves.



Le bureau d’étude allie TECHNICITE – CREATIVITE – IMAGINATION – EMOTION, mais aussi COMPETENCE ET CONNAISSANCE sont nécessaires pour donner vie en beauté à vos projets les plus fous.





EUROLITEX



Nous réalisons dans nos ateliers de Marne-La-Vallée (région parisienne) tout type de confection avec plus de 10 000 références de tissus au choix : coton, polyester, soie, lin, laine, acétate, viscose, brocart, percale, chintz, damassé, doupion, dentelle, métis, moire, cachemire, satin, taffetas, toile de jouy…



De plus, nous pouvons personnaliser vos tissus grâce à l’impression numérique (support voilage, satin, occultant,… ).



Toujours sur mesure pour un décor parfaitement adapté, alliant les techniques de confection les plus modernes à la finition soignée entièrement faite à la main :



- Décors de fenêtre (double-rideaux, lambrequins, cantonnières, drapés, festons et chutes, voilages, stores bateau, stores bouillonnés, stores américains, stores enrouleur, embrasses,…)



- Décors du lit (Couvre-lits matelassés, jetés de lits, coussins, plaids, chemins de lits, cache-sommiers, housses de tête de lit, housses de chaise…)



NOS CLIENTS



Nous travaillons pour différents établissements, avec des prestations adaptées à tous les budgets :



* Bateaux de croisières

* Chaînes Hôtelières et Indépendants 2,3,4,5 étoiles

* Architectes

* Résidences Séniors

* Restaurants

* Théâtres

* Chaîne de magasins

* Résidence de vacances

* Collectivités (crèches, écoles…)



INSTALLATION



Nous vous proposons un service complet: De la prise de mesure à la pose, nous assurons toutes les étapes de votre projet avec une extrême rigueur.



TAPISSERIE ET DÉCORATION



Notre savoir faire nous permet de restaurer tous styles de fauteuils, sièges et canapés: Voltaire, Louis XV, Empire...aux dernières tendances.



Nos tapissiers qualifiés maîtrisent parfaitement les différentes techniques de pose de tenture murale dans le respect de la tradition artisanale.



Mes compétences :

Ameublement

Décoration

Hôtellerie

Impression numérique

Luxe

Tapisserie

Collectivité

Stores Interieur - Extérieur

Tissus d'ameublement

Design mobilier

Tenture murale

Confection de l’ameublement