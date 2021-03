Sabine CHAUVEAU

Passionnée par la gestion de lentreprise, jai à cœur de développer des indicateurs et processus qui permettent de lire et de comprendre les résultats et les évolutions.

Je suis dotée dune grande capacité de travail et danalyse et de restitution des données.

La qualité du service, la précision des données auprès des différents services, le respect des délais, est important pour moi.

Je sais faire preuve dinitiative, de réactivité, de rigueur et dorganisation.

Ma force, mon implication vient de la polyvalence et de la curiosité dont j'ai fait toujours fait preuve tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup sur la vie et l'évolution du monde de l'entreprise à travers de beaux projets auxquels j'ai activement participé.

J'ai une telle visibilité sur le monde des PME, PMI, ETI, que je suis en mesure de passer d'une problématique à une autre, d'avoir une parfaite connaissance des interactions présentes dans une entreprise et ainsi de maîtriser l'impact de chacune de mes actions.