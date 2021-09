Sabine LE ROY (SABINE LE ROY)

Professionnelle de la communication depuis quelques années, jinterviens tant dans les entreprises quau sein des administrations. Consciente de lessor incroyable du marketing digital et passionnée par la lexie, je me suis spécialisée dans la rédaction web. Je mets ainsi mes compétences au service de la rédaction de contenus de qualité adaptés pour le référencement et pour lexpérience utilisateur.



Mes clients me font confiance dans la dissertation et loptimisation de leurs textes. À lécoute de leurs besoins et de leurs ambitieux projets, je suis force de propositions et de conseils.



Appliquée, je suis très attentive à la qualité requise et aux délais à respecter.