Sabine PUGNAN

Bonjour,

Après 17 ans sur le terrain à trouver des solutions et accompagner enfants et jeunes adultes, je souhaiterais mettre à profit mes compétences d'écoute, de coordination et de résolution de problèmes dans le secteur de la formation ou dans un environnement plus administratif.

Si vous avez de tels besoins, contactez-moi !



Mes compétences :

Ethnicité et travail social

Formations complémentaires :

Conférence internationale sur les liens d'attachem

Radicalisation et les enjeux pour les collectivité