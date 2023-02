Sabino-Paul D'AMBRA

Jai plus de 25 ans dexpérience professionnelle dans le domaine des Ressources Humaines, exercée dans différents secteurs et surtout en milieux industriels, dans des contextes sociaux exigeants. Jai construit un parcours riche et passionnant qui ma permis dacquérir une triple culture : clients, change management, engagement des équipes. Et de ce fait, remplir avec succès les missions qui me sont confiées.

Mon principal atout : disposer dorénavant, dune vision globale et stratégique des Ressources Humaines, tout en restant ancré et centré sur lefficacité opérationnelle de lentreprise. Je reste un homme de terrain doté de qualités découte et de négociateur Mon profil atypique, démontre ma capacité à être une force de proposition créative et à toujours faire preuve dun esprit critique.



Mes compétences :

Développement RH et compétences

Management opérationnel

Juridique/disciplinaire. Profil RH Généraliste

Relations sociales négociations

Paie Gestion des Ressources Humaines

Approche Systémique Du Changement

Amélioration continue

Gestion des talents

DRH

Management des e-comportements