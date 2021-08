Sabrina BARRAS

Forte d'une expérience de 5 mois dans l'habitat social, plus précisément dans le domaine de la gestion locative en tant qu'agent de gérance et titulaire d'une formation en agence immobilière, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



En effet, je souhaite développer mes connaissances et mes compétences en accédant à un nouveau poste ; je pourrais mettre ainsi à contribution mon expérience en relation et satisfaction clientèle.



A l'heure actuelle, nous savons qu'il y a plus de demandes que d'offres. Pour cela, je mettrais en avant mon sens de l'organisation et ma réactivité afin de proposer les logements dans les divers parcs.



Disponible immédiatement,



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel