Sabrina BEN REDJEB

Dernièrement en fonction au sein de l'entreprise internationale Schneider, j'ai développé mes compétences au poste d'hôtesse d'accueil.

En mimpliquant dans mon travail, j'ai acquis un réel sens de l'organisation dans les tâches que je gère au quotidien ( gestion de plannings, diverses demandes de réservations...) .

Pour améliorer ma communication avec la clientèle internationale, j'ai suivi une formation de coaching en anglais via DEMOS langues.

Grâce à ces 3 années d'expérience professionnelle enrichissante, je souhaite désormais m'accomplir dans un poste avec plus de responsabilités.

Aujourd'hui mon ambition est de mettre à profit mes qualités en communication et ma rigueur professionnelle au sein d'une entreprise internationale.



Mes compétences :

Organisation

Communication événementielle

Communication interne

Accueil en entreprise

Gestion événementielle

Gestion administrative