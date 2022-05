Sabrina BERREBI

Biographie :



Née en 1986, je me découvre très tôt une passion pour l'informatique et plus particulièrement le développement web.



Dès le collège j'en apprend les rudiments et c'est au lycée que je parfais cette discipline et en fait ma spécialité.



J'ai choisi un BTS réseau en alternance afin d'évoluer dans mon domaine et d'allier théorie et pratique. S'en suit une Licence Professionnelle (en alternance) spécialisée Web.



Diplômée en 2009 et forte de 3ans d'expérience professionnelle, je me mit activement à la recherche d'un emploi.



Après une expérience de près de 2 ans et demi en CDI où je fis mes armes dans le monde du travail, et ne souhaitant pas se délocaliser pour suivre son entreprise je quitta ma première société pour une toute autre structure.



Après 3 ans de bons et loyaux services, les difficultés de la société nous ont conduit à un licenciement économique suite à une liquidation judiciaire.



J'ai profité de cette période pour réaliser une formation afin de me remettre à niveau sur les dernières technologies.



Mes compétences :

PHP

HTML

Photographie

MySQL

Responsive Design

Joomla

JQuery

Wordpress

CSS 3

HTML 5

CSS 2

JavaScript