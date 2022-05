Bonjour,

Je me présente Sabrina Bienaimé, je suis secrétaire polyvalente comptable, commerciale et administrative.

Je suis jeune, dynamique et j'apprends vite autonome et sérieuse je reste à votre disposition en vue d'un futur entretien et d'une éventuelle collaboration.

Sabrina Bienaimé.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

davantage

Ciel