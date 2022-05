Sabrina BORDET

Avec un parcours à la fois cohérent et atypique, j'aime jouer des différentes cordes à mon arc et naviguer entre arts et arts. Ma nature enjouée et passionnée me pousse surtout à transmettre, valoriser et clarifier.

Durant 15 ans j'ai été tour à tour professeur, chef de choeur, guide et médiatrice culturelle. Ainsi l'expérience a surtout pour moi l'expression du collectif et du relationnel.



(Installation dès le mois d'avril à Angers : inscription à l'ESTHUA en cours...)



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Aisance relationelle

Animation

Gestion administrative

Communication

Accueil du public

Enseignement artistique

Gestion de projet

Conception pédagogique