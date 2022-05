Bonjour,



Actuellement à la recherche d'un emploi dans la métropole lilloise,je suis disponible à temps complet.

De caractère attentive sérieuse et motivée, je sais m'adapté à une équipe et je m'y intègre facilement. J'ai une expérience de 5 ans dans le milieu du logement social avec un contact permanent avec la clientèle.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet