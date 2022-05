Sabrina BOSSERT

Je possède une expérience de 9 ans dans la gestion des stocks et le secrétariat administratif. Déterminée et investie dans mon travail, j'ai un sens du contact très développé et une grande capacité d'adaptation. Disponible, j'oriente toujours mon travail afin de répondre rapidement aux attentes du poste qui m'a été confié, ce qui semble indispensable pour mener à bien la mission que vous proposez. Apprendre de nouvelles choses ne me font pas peur. J'aime le challenge !



Mes compétences :

Gestion administrative

Dynamisme

Gestion des stocks

Organisation

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet