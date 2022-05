Sabrina BOUANANI

Titulaire d'un Master 2 Nouvelles Organisations et Dynamiques Locales, spécialité Etudes et Conseil, je suis intéressée par les postes de chargé de coordination de projet, responsable de cohésion social, chargé de mission RSE, d'acheteur, consultant.

J'ai des connaissances en Economie Sociale et Solidaire, en innovation sociale, en Microfinance, en développement durable, en achat, en comptabilité et analyse financière, et en droit public.

J'ai de l'expérience dans la coordination de projet, en achat, en marchés publics, et dans le domaine associatif.

Je dispose d'une aisance rédactionnelle et relationnelle.

Je suis sensible aux questions liées aux développement durable, à l'économie collaborative et à l'entrepreneuriat social.

J'aime les nouveaux défis et les challenges. le travail de coopération et de co-construction des projets.

Je participe à différents MOOC dans les domaines du management, de l'entreprenariat, du droit, des finances, du DD, etc.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Aisance relationelle

Rigueur

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit de synthèse