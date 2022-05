Sabrina BOUCHAREB

// Expérience



Bénéficiant d'une première expérience au sein du groupe Sixième Sens Communication en tant que chef de publicité, j'ai pour mission d'élaborer, organiser et coordonner les campagnes publicitaires.



Après un "brief" avec l'annonceur l'objectif et de définir une stratégie commerciale en tenant compte des caractéristiques du produit (nature du produit, circuits de distribution, clientèle, concurrence...) et du budget prévu.



En partant de ce fil conducteur mon rôle est de déterminer une stratégie de communication fixant les thèmes publicitaires, la teneur du message, la répartition du budget selon les différents médias.



Puis vient l’étape du suivi de la conception à la fabrication en passant par l'exécution du plan média, ainsi que l'animation des équipes de réalisation.





// Capacités professionnelles :



- Concilier des impératifs artistiques, techniques et financiers.

- Gérer des budgets importants.

- Respecter des délais contraignants.

- S'adapter à des milieux et à des interlocuteurs très différents.



Compétences techniques de base :



- Constituer un dossier d'information sur le produit.

- Définir une stratégie commerciale en fonction du budget prévu.

- Déterminer une stratégie de communication : thèmes publicitaires, teneur des messages, répartition du budget.