Je serais heureuse de travailler pour une entreprise où je pourrais évoluer dans le domaine des RH. Mon souhait est de pouvoir découvrir tous les domaines possible des RH (formation, recrutement, gestion du personnel...). Me généraliser dans ce poste me permettre d'être polyvalente et autonome.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel