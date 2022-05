Sabrina BOUHATI

A la fois dynamique, autonome, motivée et rigoureuse, j'ai acquis de solides compétences au niveau de la communication et d'excellentes méthodes de travail, je suis discrète et diplomate et j’aspire toujours à obtenir la satisfaction en fournissant un travail de qualité. Je suis réactive, et j’ai un bon esprit d’analyse.

Grâce à ma polyvalence, je m’adapte aisément à tout type de postes ou de personnes.



C’est de vive voix que je serai ravie de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme certain.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

MVS

IBM AS400 Hardware

Cerner