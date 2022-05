Sabrina BOUKHAMA

Je suis une jeune professionnelle, avec des convictions professionnelles et un sens de l'engagement dans la prise en charge des personnes en situation de précarité.



Goût prononcé pour le défit et le challenge, mes motivations sont plurielles, à savoir à travailler en équipe et en partenariat pour répondre aux besoins exprimés par les usagers, excellente maîtrise des dispositifs d'aides en matière d'insertion, enfance, PA/PH, handicap, et prévention dans le cadre des problématiques de violences conjugales.



Mes compétences :

Ecoute

Distanciation

Autonomie

Travail en équipe

Accompagnement