Sabrina BOUNABI

Diplômée de l’USTHB d’un ingéniorat d’état en biologie option écologie animale, j’ai une expérience d’une année dans les analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau potable.

Je souhaite rejoindre une équipe dynamique et performante avec laquelle je pourrais mettre mes compétences, mes qualités de contact et d’organisation et ma forte capacité de travail.

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer si l’une de vos missions correspond à mon profil.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

STATISTICA

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel