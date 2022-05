Je suis Sabrina, 25 ans.

Après l'obtention de mon diplôme master en Raffinage, je souhaite rejoindre le milieu professionnel où je pourrai évoluer les connaissances acquises pendant mon cursus universitaire et acquérir d'autres. Pour cela je me suis intégré à ce groupe afin d'accéder le plus vite possible au monde de l'entreprise.



Mes compétences :

HYSYS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop