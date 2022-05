Sabrina BOUZEMBRAK

Attirée par le droit du travail, la qualité de vie au travail, et les enjeux RH, j’ai pris la décision de changer mon avenir professionnel, et d’entamer une reconversion en RH. En effet, récemment diplômée d’un MBA en Gestion des Ressources Humaines, j’ai pu approfondir et consolider mes connaissances dans tous les domaines des Ressources Humaines : droit social, droit du travail, GPEC, formation, recrutement, gestion de la masse salariale…

Rigoureuse, déterminée et adaptable, les expériences acquises au contact de la réalité, au contact des salariés m’ont permis de découvrir les Ressources Humaines, la gestion des compétences, l’accompagnement managérial, et de réaliser des missions RH en parfaite autonomie.

Aujourd’hui, je souhaite faire de ma reconversion un tremplin, et orienter ma carrière vers les Ressources Humaines, pouvoir accompagner les salariés, sur le plan de la mobilité interne, de la gestion des compétences, de la politique formation ou du développement RH et intégrer une entreprise, leader dans son domaine, reconnu pour son sérieux et ses valeurs.

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleures.



Mes compétences :

SAP SIRH BODET

GPEC/ RELATIONS SOCIALES

MICROSOFT OFFICE

DROIT DU TAVAIL/ DROIT SOCIAL