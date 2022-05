Sabrina BOUZERZOUR

Futur freelance / indépendant, intégrez le premier réseau de courtage en assurances, Nousassurons.com !



Vous serez un intermédiaire en assurances de personnes, épargne et retraite auprès de particuliers et professionnels.



Autonome et responsable, vous gérerez votre activité, votre emploi du temps et votre secteur géographique.



Le parrainage client, votre réseau professionnel et la prospection terrain vous permettront d’atteindre vos objectifs déplafonnés.



Une formation habilitante vous sera proposée afin de vous accompagner au mieux sur le terrain.



Vous identifierez les besoins du prospect afin de lui proposer une large gamme de produits pour la protection sociale : complémentaire santé, obsèques, dépendances, capital décès, etc ...



Commissions de 20 % à 30 % de la cotisation annuelle HT