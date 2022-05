Sabrina BROCHER

Jeune diplômée en école de commerce je suis à la recherche d'un poste de chef de produit sur le marché international. Mon parcours professionnel se résume à plus de 7 ans d'expériences dans le domaine marketing/achat. En plus de ma formation en école de commerce j'ai mis en applications mes connaissances acquises à travers de nombreuses périodes d'apprentissage et stages (plus de 4 ans d'expériences professionnelles dans le domaine). Mon parcours se résume également a travers de nombreuses périodes à l'étranger : semestre d'études (Mexique), stages (Londres, Espagne), et année de découverte (Australie,Asie).

A votre entière disposition pour plus de détails concernant mes expériences et objectifs de carrière.



"When all think alike, then no one is thinking." — Walter Lippman



Mes compétences :

Commerce international

Créativité

Marketing opérationnel

Communication

Marketing

Rigueur

Communication événementielle

Achats

manage the events

Supplies management

SAP

Product Managing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

Manage the web site

International experience