Sabrina CADALEN

Aperçu des différentes compétences professionnelles :



- Analyse Financière :

Diplômée de la SFAF en 2011 (Certified international Investment Analyst), 5 ans d’expérience

Analyse des petites et moyennes capitalisations françaises, tous secteurs

Analyse du secteur Agroalimentaire – Boissons au niveau européen



- Analyse Investissement Socialement Responsable :

Conception de modèles d’analyse sectorielle (adaptés à la taille et au secteur des sociétés)

Réalisation d’analyses ISR

Entretiens qualifiés avec les sociétés cotées en vue de leur notation ISR

Conseil aux sociétés

Suivi du flux d’actualité et interprétation



- Commercial :

Présentation des process et produits à divers publics (institutionnels, consultants, représentants des salariés en épargne salariale, clubs développement durable…)

Réponse à appels d’offres en gestion ISR

Promotion des fonds ISR : labellisation Novethic



- Développement Durable :

Référent Développement Durable de Federal Finance

Animation de groupe de réflexion avec les salariés

Organisation et animation de tables rondes dur le DD (sujets : le réchauffement climatique, la biodiversité maritime)

Intervention dans le cadre du club Développement Durable 29 (Finistère)

Participation à la rédaction de la partie DD du rapport annuel



- Vote en assemblée générale :

Conception d’une politique de vote européenne

Utilisation de l’outil ProxyExchange d’ISS

Dialogue avec les sociétés en amont de leur assemblée générale

Reporting AMF







Mes compétences :

ISR

Anglais courant

Analyse financière

Société cotée

CIIA

Développement durable

Finance