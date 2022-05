Sabrina CALZOLARI

Après des études scientifiques avec un DESS en Analyses Biologiques et Chimiques option analyses des eaux, des sols et des l'atmosphère, j'ai effectué une formation par alternance en Management QSE.



L'entreprise, SOFACAP, où j'ai effectué mon alternance d'un an m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en tant qu'assistante qualité. J'ai pu également travailler sur des dossiers sécurité et environnement (de fin 2005 à 2008).

SOFACAP appartient au groupe Janson Industrie et fabrique des capsules de surbouchage de bouteilles de vin.

Cette expérience m'a permis, également, de découvrir un produit et une activité méconnus.

Cela m'a également permis de découvrir une région de France peu connu qui est le Comminges et que j'affectionne beaucoup depuis.



Depuis mars 2008, je suis correspondante Qualité Environnement pour SOGEDEC SUD.

SOGEDEC appartient au groupe ONET qui possède 4 divisions. SOGEDEC se situe au niveau de la division Onet Technologies et possède 2 agences nucléaires (Nord : La Hague et Sud : Bagnols/Cèze) et une agence environnement (Blyes)



L'agence Sud regroupe les antennes de Bagnols/Cèze (Marcoule), Cadarache, Pierrelatte et les chantiers extérieurs (Bugey, Grenoble,...)



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur différents sujets.





