Sabrina CAPELLI

Titulaire d’un BTS Assistante de direction, je suis actuellement en recherche active d’un emploi d’assistante commerciale.



De part mon expérience professionnelle, j’ai acquis de nombreuses connaissances en informatique ainsi qu’en bureautique.



De nature accueillante et souriante je possède également d’excellentes qualités humaines, une facilité d’adaptation et une bonne capacité d’écoute.



Être polyvalente, motivée, organisée, rigoureuse dans mon travail et avoir l’esprit d’équipe sont pour moi des atouts nécessaires pour participer à la bonne marche d'une entreprise.



Volontaire et d’une grande vivacité d’esprit, je serais ravie d’intégrer une équipe afin de contribuer au dynamisme d'une société.



Mes compétences :

Secrétariat

Prise de notes

Logistique

Gestion des stocks

Autonomie professionnelle

Relationnel

Facturation

Mailing

Accueil téléphonique

Gestion des commandes

Microsoft Word

Microsoft Excel

Inventaire

Microsoft Office

Archivage

Classement

Microsoft PowerPoint

Lotus Notes/Domino