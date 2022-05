Sabrina CAPUTO

Basée à Paris, Lafayette Travel est une Agence Réceptive de Tourisme d'affaires spécialisée dans l'organisation de Congrès, Séminaires, lancements de produits, Voyages de stimulation (Marchés USA et Europe).



- Conception et création de programmes individuels ou groupes en France

- Elaboration du Budget, commercialisation et vente

- Négociations des contrats avec les fournisseurs

- suivi des séjours, lien entre les clients, les guides et prestataires

- Facturation, relance et fidélisation de la clientèle

- Workshop et actions commerciales sur le marché Américain (MICE)

- Coordination d'une stratégie avec le support de la Maison de la France

- Participation aux salons liés aux tourisme d'affaire (ITME, EIBTM, IMEX etc...)



Mes compétences :

Commercial

Destination Management

Directeur commercial

Management

MICE

Organisation

Organisation d'évènements

Polyglotte

Tourisme

Tourisme D'affaire

Voyages